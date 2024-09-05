AB, Yapay Zeka Konusunda İlk Uluslararası Sözleşmeye İmza Attı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Yapay Zeka Konusunda İlk Uluslararası Sözleşmeye İmza Attı

Avrupa Birliği, Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan bir konferansta yapay zeka konusundaki Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi'ni imzaladı. Bu sözleşme, yapay zeka ile ilgili yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası anlaşma olma özelliğini taşıyor. Sözleşme, yapay zeka sistemlerinin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle uyumlu olmasını sağlamak için ortak bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

05.09.2024 16:49
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Avrupa Birliği (AB), yapay zekayla ilgili yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası sözleşmeye imza attı.

AB Komisyonu, Birliği temsilen yapay zeka konusundaki Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesinin bugün Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, imzanın AB adına Komisyon tarafından atıldığına işaret edilerek, sözleşmenin, yapay zeka konusunda yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası anlaşma olduğu kaydedildi.

Sözleşmenin, AB'nin kapsamlı yapay zeka kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, bunun yapay zeka sistemlerinin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle ahenkli olmasını sağlayacak ortak bir yaklaşım sunacağı ifade edildi.

Sözleşmenin, AB yapay zeka yasasında da yer alan risk tabanlı yaklaşım, yapay zeka sistemlerinin değer zinciri boyunca şeffaflık ve yüksek riskli yapay zeka sistemleri için ek yükümlülükler gibi temel kavramları barındırdığı belirtildi.

Avrupa Konseyi, yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşmeyi bu yılın mayıs ayında kabul etmişti.

Kaynak: AA

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