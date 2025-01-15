AB, Yatırımların Güvenliğini İnceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, Yatırımların Güvenliğini İnceliyor

AB, yarı iletken, yapay zeka ve kuantum teknolojilerindeki dış yatırımları risk açısından değerlendiriyor.

15.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerden yarı iletken, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinde şirketlerin dış ülkelere yatırımlarını incelemelerini ve bunun ekonomik güvenliğe yönelik risklerini değerlendirmelerini talep etti.

AB Komisyonu, üye ülkelere şirketlerinin dış yatırımlarını gözden geçirmeye çağıran bir tavsiye yayımladı.

Tavsiyede, yarı iletken, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin stratejik öneme ve yüksek riske sahip üç teknoloji alanı olduğuna vurgu yapılarak, bu alanlardaki yatırımlardan kaynaklanabilecek ekonomik güvenlik risklerinin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ülkelerin 2021 yılı başından itibaren geçmiş işlemleri ve 15 ay boyunca yapacaklarını da kapsayacak incelemelerde risklerin belirleneceğine işaret edilen tavsiyede, sonuçların ardından AB veya ulusal düzeyde atılacak adımlara yönelik değerlendirmede bulunulacağı vurgulandı.

Tavsiyede, AB Komisyonu'nun bu uygulamayla, temel teknoloji ve bilgi birikiminin yanlış ellere geçmesinin önlenmesinin yanı sıra dış yatırımların birliğin ekonomik güvenliğini olumsuz etkilemesinin de önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Yapay Zeka, Teknoloji, İnceleme, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Yatırımların Güvenliğini İnceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Yatırımların Güvenliğini İnceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.