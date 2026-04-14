ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan 4 gemi geçiş yaptı

14.04.2026 17:45
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukası sürecinde ilk 24 saatte dört geminin geçiş yaptığı belirlendi. Yaptırım listesinde bulunan tankerlerin de yer aldığı geçişler dikkat çekti.

HÜRMÜZ'DEN GEÇİP İRAN'DA YÜK BOŞALTTI

AA muhabirinin anlık gemi takip sistemi MarineTraffic'ten edindiği bilgilere göre, Liberya bayraklı yük gemisi Christianna'nın dün Türkiye saatiyle 20.16'da Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra İran'ın İmam Humeyni Limanı'nda yük boşalttığı ve halihazırda Umman Körfezi'nde bulunduğu görülüyor.

Shanghai Xuanrun Shipping Co LTD şirketinin sahibi olduğu Rich Starry gemisi de ablukanın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İKİ TANKER DE HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ

ABD'nin yaptırım listesinde bulunan petrol/kimyasal ürün tankeri Rich Starry, halihazırda Umman Körfezi'nde bulunuyor ancak geminin bulunduğu noktada tekrar U dönüşü yaptığı görülüyor.

Yaptırım listesinde bulunan bir diğer tanker Murlikishan da ABD ablukasının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler arasında yer alıyor. Cook Adaları bayraklı asfalt/bitümen tankeri, Umman Körfezi'nden Basra Körfezi'ne geçiş yaptı.

Murlikishan'ın fuel oil yüklemek üzere Irak'a doğru ilerlediği tahmin ediliyor.

Panama bayraklı orta menzilli petrol/kimyasal ürün tankeri Peace Gulf ise Umman Körfezi tarafından Hürmüz Boğazı'na giriş yaptı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hamriyah Limanı'na doğru ilerliyor.

Böylece, ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz Boğazı'ndan ikisi yaptırım listesinde olan dört gemi geçti.

Komor bayraklı petrol/kimyasal ürün tankeri Elpis ise abluka başlamadan hemen önce Türkiye saatiyle 16.00 sularında Hürmüz Boğazı'nı geçti. Gemi, 13 saatten fazladır Umman Körfezi'nde bulunuyor. Elpis'in İran'daki bir limandan yükleme yaptığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

