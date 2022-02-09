Üye Girişi
ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi! - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi!

09.02.2022 17:47
ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi!

ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da sanal para borsası Bitfinex'in hacklenmesi üzerine çalınan 3,6 milyar dolar (Şu anki değeri 4,5 milyar dolar) değerindeki kripto paraya el koydu. Bakanlık, çalınan kripto paraları aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla evli çiftin tutuklandığını açıkladı. Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco ele geçirilen kripto paranın şimdiye kadarki en büyük mali haciz olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah Manhattan'da iki kişi, sanal para borsası olan Bitfinex'in 2016 hacklenmesi sırasında çalınan kripto para birimini aklamak için bir komplo olduğu iddiasıyla tutuklandı. Şimdiye kadar, kolluk kuvvetleri, bu hack ile bağlantılı olarak 3,6 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu" denildi. Bakanlık, tutuklanan Ilya Lichtenstein (34) ve Heather Morgan (31) çiftinin New York kentinin Manhattan bölgesinde yaşadıklarını belirtti.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK MALİ HACİZ"

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali haczi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor" dedi.

"BİTFİNEX'TEN ÇALINAN BİTCOİNLERİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Mahkeme belgelerinde, Lichtenstein ve Morgan'ın bir bilgisayar korsanının Bitfinex'in sistemlerini ihlal etmesi ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasından sonra çalınan 119 bin 754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurduğu iddia ediliyor. Bu yetkisiz işlemlerin ardından çalınan Bitcoin'in Lichtenstein'ın kontrolü altındaki dijital bir cüzdana gönderildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Adalet Bakanlığı, Başsavcı, Kripto, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement