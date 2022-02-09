ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi!

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah Manhattan'da iki kişi, sanal para borsası olan Bitfinex'in 2016 hacklenmesi sırasında çalınan kripto para birimini aklamak için bir komplo olduğu iddiasıyla tutuklandı. Şimdiye kadar, kolluk kuvvetleri, bu hack ile bağlantılı olarak 3,6 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu" denildi. Bakanlık, tutuklanan Ilya Lichtenstein (34) ve Heather Morgan (31) çiftinin New York kentinin Manhattan bölgesinde yaşadıklarını belirtti.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK MALİ HACİZ"

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali haczi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor" dedi.

"BİTFİNEX'TEN ÇALINAN BİTCOİNLERİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Mahkeme belgelerinde, Lichtenstein ve Morgan'ın bir bilgisayar korsanının Bitfinex'in sistemlerini ihlal etmesi ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasından sonra çalınan 119 bin 754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurduğu iddia ediliyor. Bu yetkisiz işlemlerin ardından çalınan Bitcoin'in Lichtenstein'ın kontrolü altındaki dijital bir cüzdana gönderildiği kaydedildi.