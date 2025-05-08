ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

ABD ve İngiltere arasında gümrük konusunda yapılan anlaşma ABD Başkanı Donald Trump tarafından tüm dünyaya ilan edildi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gümrük vergileri konusunda çığır açan bir anlaşma yaptıklarını belirtti.

"İNGİLTERE İLE ÇIĞIR AÇAN BİR GÜMRÜK ANLAŞMASI İMZALADIK"

Oval Ofis'ten İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile hoparlörden konuşan Trump, İngiltere için "En yakın ve en aziz müttefiklerimizden biri" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın sığır eti, etanol ve diğer tarım ürünleri de dahil olmak üzere Amerikan ihracatına milyarlarca dolarlık pazar erişimine katkı sağlayacağını belirten Trump, ayrıca "İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık" ifadelerini kullandı.

Trump, İngiltere'nin Amerikan mallarını gümrük sürecinde "Hızlı bir şekilde" takip edeceğini söyledi. Anlaşma henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, başkan Trump, İngiltere'ye daha fazla kimyasal madde, makine ve diğer sanayi ürünlerinin ihraç edilmesine olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi.

STARMER'DEN İLK AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Starmer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ile yaptıkları anlaşma sayesinde İngiltere'nin kalkınmasını sağlayacak binlerce şirketi ve iş sahasını garanti altına aldıklarını açıkladı.

Starmer'ın resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün ABD ile İngiliz işletmelerini güçlendiren ve binlerce İngiliz işini kurtaran bir anlaşma sağladım. İngiliz otomobil üreticilerini koruyacağıma ve çeliğimizi kurtaracağıma söz vermiştim. Bu anlaşma bu sözümü yerine getiriyor. Britanyalı işçiler, aileler ve firmalar bunun faydasını görecekler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da "24 saat içinde dünyayı sarsacak olumlu" bir duyuru yapacağını söylemişti.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI ÇOK KONUŞULDU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay yönelik gümrük vergileri getirmişti. Trump, dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirileceğini belirterek "Biz yabancı otomobillere yüzde 2,5 gümrük vergisi getirdik. AB ise bize yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Gece yarısından itibaren tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD'nin gümrük vergisi kararı sonrası Çin de gümrük vergilerini yükseltmişti. Atılan adımlar ticarette gerginliğini arttırmış, karşılıklı vergi artırımları devam etmişti.