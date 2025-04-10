ABD borsaları ertelemeye rağmen düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu ilave gümrük vergileri dünya piyasalarını sarstı. Ancak Trump Çin hariç bu vergilerin uygulanmasını 90 günlüğüne askıya alınca piyasalarda rahatlama sinyalleri belirdi. Borsa İstanbul dahil olmak üzere dünya borsaları bu durumu pozitif fiyatlayarak yükselişe geçti. Bugünkü açılışta ise Amerikan borsalarında bu yükseliş görülmezken düşüş kaydedilmesi dikkati çekti.

BORSALAR ENFLASYON VERİLERİNİ DE FİYATLAMADI

ABD'de bugün açıklanan enflasyon rakamları da beklentilerin altında geldi. Mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin altında yüzde 2,4 arttı. Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE de Mart ayında yıllık yüzde 3,0 olan beklentilerin altında yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. çekirdek TÜFE'de Mart'ta yüzde 0,2 olan beklentiye karşın yüzde 0,1 arttı. Mart ayında enerji fiyatları yüzde 2,4 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,4 arttı. Son tabloda ABD borsalarının görece olumlu gelen enflasyon rakamlarını da pozitif fiyatlamadığı görüldü.