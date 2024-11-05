ABD Borsası Yükselişte, Başkanlık Seçimleri Sürüyor

Ekonomi

NEW ABD'de 60. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 41.835,49 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.722,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 18.250,71 puana ulaştı.

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri için oy verme işlemi sürerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, seçim sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini belirterek, bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini söyledi.

Muhtemel sonuçlara dair piyasalardaki endişelere değinen analistler, ancak iyi ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ve güçlü bilançoların bu kaygıları azaltabileceğini anlattı.

Analistler, Fed'in perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da beklendiğini vurguladı.

Seçim beklentileri fiyatlamalarda da etkili olurken, ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,33'e yükselmesine karşın geçen haftaki seviyelerinin altında kaldı.

Para piyasalarında, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 96 olarak fiyatlandı.

???????Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 19,2 artışla 84,4 milyar dolara çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bu dönemde dış ticaret açığında yaşanan sert artışta, işletmelerin güçlü iç talebi karşılamak ve ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunda daha yüksek gümrük vergilerinin uygulanması beklentisiyle ithalatı artırmasının etkili olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta, eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri güne yüzde 8'den fazla kazançla başladı.

Öte yandan, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing çalışanlarının grevi, yaklaşık yedi haftanın ardından yüzde 38'lik ücret artışıyla sona erdi. Şirketin hisseleri güne yatay seyirle başladı.