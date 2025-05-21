ABD-Çin Tarifeleri Askıya Alındı, Navlun Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Çin Tarifeleri Askıya Alındı, Navlun Fiyatları Yükseldi

ABD-Çin Tarifeleri Askıya Alındı, Navlun Fiyatları Yükseldi

ABD ve Çin arasındaki tarifelerin askıya alınması, küresel taşımacılıkta değişim yarattı.

21.05.2025 10:53
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ABD ile Çin arasında uygulanan tarifelerin 90 gün süreyle askıya alınması, küresel deniz taşımacılığı piyasasında ciddi bir hareketliliğe sebep oldu. Özellikle trans-Pasifik rotalarında navlun fiyatlarında ani yükselişler yaşanırken, sektör temsilcileri bu gelişmenin Türkiye'ye etkilerine de dikkat çekiyor.

Drewry Dünya Konteyner Endeksi yalnızca bir hafta içerisinde yüzde 8 oranında artarak 40 ft'lik konteyner başına 2 bin 233 dolara ulaştı. Şanghay- Los Angeles hattındaki navlunlarda da benzer oranlarda artış gözlemlenirken, önümüzdeki dönemde daha fazla yükseliş bekleniyor. Çin-ABD hattındaki rezervasyonlar ise Mayıs başında yüzde 270'in üzerine çıkarak, hem liman operasyonlarını hem de taşıma kapasitesini zorladı. Asset Ocean Freight Denizyolu Müdürü Burak Kerimoğlu, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kerimoğlu, "Tarifelerin askıya alınmasıyla birlikte navlun piyasasında ciddi bir sıçrama yaşandı. Özellikle Çin çıkışlı yüklemelerde kapasite hızla doldu, ekipman sıkıntısı büyümeye başladı. Bu durum küresel taşıma planlarını ve maliyetleri doğrudan etkiliyor" dedi.

Bu gelişmelerin Türkiye'yi de kısa sürede etkileyebileceğini vurgulayan Burak Kerimoğlu, "Konteyner ekipmanı küresel dolaşımda olduğundan, trans-Pasifik'te yaşanan yoğunluk Avrupa ve Akdeniz hatlarına da domino etkisi yapar. Türkiye çıkışlı veya varışlı yüklerde hem boş ekipman bulmak zorlaşabilir hem de navlun fiyatları yukarı yönlü baskı görebilir" diye konuştu. Ayrıca ithalatçı ve ihracatçı firmaların bu dönemi bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceğini belirten Kerimoğlu, ancak bunun hızlı aksiyon, doğru rezervasyon planlaması ve operasyonel esneklik gerektirdiğini ifade etti. Kerimoğlu, "Taşıyıcılar için marjlar artarken, müşteri memnuniyetini sürdürebilmek bu dönemde çok daha fazla strateji gerektiriyor. Kısacası piyasalar bir gecede değişebiliyor ve bu da lojistik sektöründe hazırlıklı olanın kazandığı bir döneme işaret ediyor" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin Tarifeleri Askıya Alındı, Navlun Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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