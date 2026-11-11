ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'e ulaştı, konut hisseleri baskılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'e ulaştı, konut hisseleri baskılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentileri güçlendi ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'e ulaştı. Yükselen tahvil faizleri konut ve gayrimenkul hisselerini baskı altına aldı; DR Horton ile Lennar değer kaybetti.

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş, gayrimenkul ve konut inşaat şirketlerinin hisselerinde satış baskısı oluşturdu.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine yönelik endişeler, Fed'in para politikasında sıkılaşma adımlarını daha geniş ölçüde atabileceği beklentilerini perçinledi.

Fiyat artışlarındaki hızlanmayla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralıkta politika faizini 25 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılırken 50 baz puan artış yönündeki olasılıklar da gündeme geldi.

Ülkede hem manşet hem de çekirdek enflasyon ekimde aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken bu durum, Fed'in şahin tutumunu sertleştirebileceği öngörülerini güçlendirerek tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlenmesine yol açtı.

Buna göre Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesinin tahvil piyasalarına yansımaları izlendi. ABD'nin 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri belirgin şekilde yükseldi.

Fed'in politikalarına en fazla duyarlı olan ABD 2 yıllık tahvil faizi dün 17 baz puan artışla yüzde 4,75 seviyesine, 10 yıllık tahvil getirisi ise 13 baz puan yükselişle yüzde 5'e ulaştı.

ABD'de Gaziler Günü nedeniyle ülkedeki tahvil piyasaları bugün kapalı.

Bu doğrultuda uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın konut kredisi faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ve konut talebini zayıflatabileceği endişeleri, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine de olumsuz yansıdı.

Yüksek borçluluk oranları ve finansman ihtiyaçları nedeniyle faiz oranlarındaki değişimlere duyarlı olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları da artan borçlanma maliyetlerine ilişkin endişelerden negatif etkilendi.

Analistler, ABD'de mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının, genellikle 10 yıllık tahvil getirisinin üzerine kredi riski, piyasa koşulları ve diğer maliyetleri yansıtan belirli bir marj eklenerek şekillendiğini belirterek, tahvil getirilerindeki yükselişin konut kredisi faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Gayrimenkul ve konut hisseleri baskı altında

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin önde gelen konut ve inşaat şirketlerinden DR Horton, Lennar, PulteGroup ve Toll Brothers'ın hisseleri, yükselen tahvil getirileri ve konut piyasasına yönelik zayıflayan beklentiler nedeniyle baskı altında kaldı.

ABD'li DR Horton'un hisseleri yüzde 3,8, konut, inşaat ve gayrimenkul şirketi Lennar'ın hisseleri yüzde 5,4, konut üreticisi Meritaga'nın hisseleri yüzde 4,4, Pulte Group'un hisseleri yüzde 3,9 ve lüks konut inşaat şirketi Toll Brothers'ın hisseleri yüzde 2,7 düştü.

Analistler, ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin mortgage faizlerine yansımasının, konut satın alınabilirliğini azaltarak yeni konut satışlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Gelecek dönemde Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin gayrimenkul ve konut inşaat şirketlerinin hisse performansları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı mortgage (konut kredisi) borcu oluşturmaya devam etti.

Söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte 13,37 trilyon dolara yükseldi.

Mortgage borcu, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 257 milyar dolar, yıllık bazda ise 302 milyar dolar arttı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansBorsaEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:20:29. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'e ulaştı, konut hisseleri baskılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android