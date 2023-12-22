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ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasımda aylık bazda yüzde 5,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı 295,4 milyar dolara yükseldi. Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki yüzde 15,3'lük artış, genel artışta etkili oldu.

ABD\'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentilerin Üzerinde Arttı
22.12.2023 - 17:55,
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasımda aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 artışla 295,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 2,2 artması yönündeydi. Temmuz 2020'den bu yana en büyük artışı kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, ekimde yüzde 5,1 azalarak 280,2 milyar dolara gerilemişti.

Kasımda yüzde 15,3 artan ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, dayanıklı mal siparişlerindeki artışta etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 ve savunma hariç siparişler yüzde 6,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA
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