ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı 277,9 milyar dolara çıktı. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,5 ve savunma hariç siparişler yüzde 2,2 arttı. Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

26.03.2024 16:25
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artışla 277,9 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ocakta ise yüzde 6,9 azalarak 274,2 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 ve savunma hariç siparişler yüzde 2,2 arttı.

Aynı dönemde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, art arda iki aylık düşüşün ardından yüzde 3,3'lük artış kaydetti.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika

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