ABD'de dış ticaret açığı ocakta rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika
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ABD'de dış ticaret açığı ocakta rekor seviyeye yükseldi

08.03.2022 17:14
ABD'de dış ticaret açığı ocakta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığının, 87,1 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 82 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 224,4 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 1,2 artışla 314,1 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Kanada ve Japonya ile arttı, Hindistan ile azaldı

ABD'nin Kanada ve Japonya ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Hindistan ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Kanada ile olan ticaret açığı, ocakta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 61,9 artarak 6,8 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 27,7 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 34,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Japonya ile arasındaki ticaret açığı da ocakta yüzde 42 artarak 7,1 milyar dolara çıktı.

Ülkenin Hindistan ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 38,5 azalışla 2,4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Çin (33,3 milyar dolar), Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (12,5 milyar dolar), Japonya (7,1 milyar dolar), Kanada (6,8 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Tayvan (3,9 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Güney Kore (3 milyar dolar) ve Hindistan (2,4 milyar dolar) yer aldı.

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Avrupa Birliği, Ticaret, Japonya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı ocakta rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika


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