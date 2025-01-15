ABD'de Enflasyon Arttı

Ekonomi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydeden TÜFE bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. TÜFE, Kasım 2024'te yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,9 arttı.

Beklentilere paralel bir seyir izleyen yıllık enflasyon, Kasım 2024'te yüzde 2,7 olmuştu.

Söz konusu dönemde enerji fiyatları, aylık yüzde 2,6 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu. Benzin fiyatları geçen ay aylık yüzde 4,4, gıda fiyatları da yüzde 0,3 artış kaydetti.

Yıllık bazda ise enerji fiyatları yüzde 0,5 ve benzin fiyatları yüzde 3,9 azalırken, gıda fiyatları yüzde 2,5 arttı.

Çekirdek enflasyonda yavaşlama görüldü

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Aralık 2024'te aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun bu dönemde Kasım 2024'teki gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 olması yönündeydi.

Böylece çekirdek enflasyonda, aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda ise Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşlama görüldü.