ABD'de Enflasyon Beklentileri Sabit Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Enflasyon Beklentileri Sabit Kaldı

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3 ile değişmedi, uzun vadeli beklentiler de sabit.

10.02.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Ocak 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Böylece, kısa vadeli enflasyon beklentisi art arda üçüncü ayda değişim kaydetmedi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 3 seviyesinde kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 3'e çıktı.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan artışla yüzde 3'e çıkarkan, hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ise 0,4 puan azalarak yüzde 4,4 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 2,6'ya, gıda için yüzde 4,6'ya, sağlık hizmetleri için yüzde 6,8'e, üniversite eğitimi için yüzde 5,9'a ve kira için yüzde 6'ya yükseldi.

ABD'de enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak ocak ayına ait enflasyon oranına ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönünde.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Enflasyon Beklentileri Sabit Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Enflasyon Beklentileri Sabit Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.