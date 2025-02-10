ABD'de Enflasyon Beklentileri Sabit Kaldı

Ekonomi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Ocak 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Böylece, kısa vadeli enflasyon beklentisi art arda üçüncü ayda değişim kaydetmedi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 3 seviyesinde kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 3'e çıktı.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan artışla yüzde 3'e çıkarkan, hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ise 0,4 puan azalarak yüzde 4,4 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 2,6'ya, gıda için yüzde 4,6'ya, sağlık hizmetleri için yüzde 6,8'e, üniversite eğitimi için yüzde 5,9'a ve kira için yüzde 6'ya yükseldi.

ABD'de enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak ocak ayına ait enflasyon oranına ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönünde.