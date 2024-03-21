ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklentilerin üzerinde arttı

Ekonomi

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta yüzde 9,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, son bir yılın en yüksek artışı kaydedildi.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), şubat ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 9,5 artarak 4,38 milyona yükseldi.

Şubat 2023'ten bu yana en yüksek aylık artışın kaydedildiği ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 3,95 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, ocakta yüzde 0,8 artışla 4 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, şubatta art arda 8'inci ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 5,7 yükselerek 384 bin 500 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ek konut arzının piyasa talebini karşılamaya yardımcı olduğunu belirterek, "Konut talebi nüfus ve istihdam artışına bağlı olarak istikrarlı bir şekilde artıyor, ancak satın almaların gerçek zamanlaması mevcut mortgage oranları ve daha geniş stok seçenekleri tarafından belirlenecek." değerlendirmesinde bulundu.