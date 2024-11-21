ABD'de İkinci El Konut Satışları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İkinci El Konut Satışları Yükseliyor

Ekim'de ikinci el konut satışları %3,4 artarak 3,96 milyona ulaştı. Yıllık artış da %2,9.

21.11.2024 19:16
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ABD'de ikinci el konut satışları, ekimde yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ekimde aylık bazda yüzde 3,4 artışla 3,96 milyona yükseldi.

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satış sayısının bu dönemde 3,95 milyon seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İkinci el konut satışları, eylülde yüzde 1,3 azalışla 3,83 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ekimde yıllık bazda da yüzde 2,9 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise ekimde yıllık bazda yüzde 4 artışla 407 bin 200 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, art arda 16'ıncı ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarındaki en kötü dönemin sona ermiş olabileceğini, artan konut stokunun daha fazla satış yapılmasını sağlayabileceğini belirtti.

İstihdam artışları ve devam eden ekonomik büyümenin konut talebinin artmasına neden olabileceğini aktaran Yun, ilk kez konut alacakların çoğu için mortgage (konut kredisi) finansmanının kritik önem taşıdığını, mortgage faiz oranlarının yüksek seyretmeye devam etse de istikrar kazanmasının beklendiğini ifade etti.

Yun, konut fiyatlarında devam eden yükselişin ise ülke genelinde ev sahipleri için servet artışı anlamına geldiğini belirterek daha fazla konut stoku ve inşaat faaliyetinin fiyat artışlarının gelecek yıl ılımlı seyretmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Nar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İkinci El Konut Satışları Yükseliyor - Son Dakika

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