ABD'de İkinci El Konut Satışları Yüzde 3,2 Arttı - Son Dakika
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ABD'de İkinci El Konut Satışları Yüzde 3,2 Arttı

ABD\'de İkinci El Konut Satışları Yüzde 3,2 Arttı
09.06.2026 17:37
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Mayıs ayında ikinci el konut satışları piyasa beklentilerinin üzerinde %3,2 artarak 4,17 milyon oldu.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları mayısta yüzde 3,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak mayısta aylık bazda yüzde 3,2 artışla 4,17 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,07 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, nisanda 4,04 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları mayısta yıllık bazda da yüzde 3,2 artış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, mayısta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 429 bin 300 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarının aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, bunun konut piyasası ve ekonomi için "harika" olduğunu ifade etti.

Satın alınabilirliğin artmasının bu ivmeyi desteklediğine işaret eden Yun, "Mortgage faiz oranları yılın başlarına kıyasla hafifçe yükselmiş olsa da bir yıl öncesine göre daha düşük seviyede kalmaya devam ediyor ve temelde uzun vadeli tarihsel ortalamada seyrediyor. Ülkenin çoğu bölgesinde gelir artışları da konut fiyatlarındaki artışı küçük bir farkla geride bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İkinci El Konut Satışları Yüzde 3,2 Arttı - Son Dakika

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