ABD'de İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

Ekonomi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Aralık 2024 ile biten haftada 211 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Aralık 2024 ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalışla 211 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 222 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde 8 ayın en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 220 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 223 bin 250'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Aralık 2024 ile biten haftada 52 bin kişi azalışla 1 milyon 844 bin oldu.