ABD'de imalat sanayi PMI, 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi PMI, 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

24.03.2022 17:37
ABD'de imalat sanayi PMI, 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık bazda 1,2 puan artışla 58,5'e çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık bazda 1,2 puan artışla 58,5'e çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, martta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 58,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren endeksin 56,3 değerini alması bekleniyordu. Martta 6 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, şubatta 57,3 olarak kaydedilmişti.

Hizmet sektörü PMI beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI da martta geçen aya göre 2,4 puan artarak 58,9'a çıktı.

Söz konusu dönemde 8 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 56 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, şubatta 56,5 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da martta aylık 2,6 puan artarak 58,5 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 8 ayın zirvesine çıkan bileşik PMI, şubatta 55,9 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomik büyümesinin martta keskin bir hız kazandığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi PMI, 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika


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