ABD'de imalat sanayi siparişleri temmuzda piyasa beklentisini aşarak arttı - Son Dakika
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ABD'de imalat sanayi siparişleri temmuzda piyasa beklentisini aşarak arttı

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri temmuzda aylık yüzde 0,9 artışla 663,6 milyar dolara çıktı. Haziranda yüzde 0,2 düşüş kaydeden siparişler, bu dönemde piyasanın yüzde 0,7'lik artış beklentisini de geride bıraktı.

NEW ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayı imalat sanayi yeni siparişlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sanayi yeni siparişlerinin değeri temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 663,6 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, yeni siparişlerin bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

İmalat sanayisinde yeni siparişler haziran ayında yüzde 0,2 azalışla 657,8 milyar dolara düşmüştü.

Dayanıklı mallara yönelik yeni siparişler temmuzda yüzde 1,1 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler de yüzde 0,7 yükseldi.

İmalat sanayi yeni siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan imalat sektörünün gelecekteki performansına ilişkin öncü göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de imalat sanayi siparişleri temmuzda piyasa beklentisini aşarak arttı - Son Dakika

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