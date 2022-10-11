ABD'de İngiliz iş adamı Carter, Rus oligarka yönelik yaptırımları ihlalle suçlandı - Son Dakika
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ABD'de İngiliz iş adamı Carter, Rus oligarka yönelik yaptırımları ihlalle suçlandı

11.10.2022 22:54
ABD'de İngiliz iş adamı Carter, Rus oligarka yönelik yaptırımları ihlalle suçlandı

NEW ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz iş adamı Graham Bonham-Carter'ı Rus sanayici Oleg Vladimirovich Deripaska'yla uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçladı.

NEW ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz iş adamı Graham Bonham-Carter'ı Rus sanayici Oleg Vladimirovich Deripaska'yla uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçladı.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, Deripaska'nın Emlak Müdürü Carter'ın, ABD mülklerine Rus patronu yararına finansman sağlamaktan ve sanat eserlerini ABD'den hileyle yurt dışına çıkarmaya çalışmaktan suçlu bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "ABD Hazinesine göre, Deripaska, Rusya Federasyonu hükümetinin üst düzey bir yetkilisi adına doğrudan veya dolaylı olarak hareket ettiği iddiasıyla ve Rusya Federasyonu ekonomisinin enerji sektöründe faaliyet gösterdiği için yaptırıma uğradı." ifadesi yer aldı.

İddianame dosyasında Carter'ın, "Deripaska'ya uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal etmek için komplo kurmak ve Deripaska'nın sanat eserlerini yalan beyanlar yoluyla ABD dışına gönderme çabalarıyla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık yapmaktan" İngiltere'de tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca Deripaska'nın, daha önceki bir iddianamede ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı, 62 yaşındaki Carter'ın ise İngiltere'den ABD'ye iadesinin isteneceği bilgisine yer verildi.

6 Nisan 2018'de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya Federasyonu hükümetinin Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin olağandışı bir durum teşkil ettiğini tespit etmesiyle bağlantılı olarak Deripaska'nın faaliyetlerini takibe almış ve Rus oligarka karşı, Rus hükümetinin üst düzey bir yetkilisi adına doğrudan veya dolaylı olarak hareket ettiği ve Rusya ekonomisinin enerji sektöründe faaliyet gösterdi iddiasıyla yaptırım kararı almıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de İngiliz iş adamı Carter, Rus oligarka yönelik yaptırımları ihlalle suçlandı - Son Dakika

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