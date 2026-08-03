ABD'de İnşaat Harcamaları Azaldı - Son Dakika
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ABD'de İnşaat Harcamaları Azaldı

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Haziranda inşaat harcamaları yüzde 0,1 azalarak 2,1665 trilyon dolara düştü.

ABD'de inşaat harcamaları haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalışla 2 trilyon 166,5 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları mayısta ise yatay seyrederek 2 trilyon 168,5 milyar dolar olmuştu.

Kamu inşaat harcamaları haziranda yatay seyrederken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 azaldı.

İnşaat harcamaları haziranda yıllık bazda ise yüzde 3,2 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İnşaat Harcamaları Azaldı - Son Dakika

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