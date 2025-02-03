ABD'de İnşaat Harcamaları Beklentiyi Aştı

Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 2 trilyon 192 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl kasımda yüzde 0,2 artışla 2 trilyon 180 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,5 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,9 arttı.

İnşaat harcamaları, geçen yılın son ayında yıllık bazda da yüzde 4,3 artış gösterdi.

ABD'de inşaat harcamaları 2024 genelinde ise önceki yıla kıyasla yüzde 6,5'lik artış kaydetti.