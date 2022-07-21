ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 251 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 244 bin seviyesinde korundu.

1 MİLYON 384 BİN SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 240 bin 500'e çıktı. Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Temmuz ile biten haftada 51 bin kişi artarak 1 milyon 384 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin sıkı para politikası ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.