ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi - Son Dakika
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ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi

21.07.2022 16:48
ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı düşüş beklentisine rağmen 7 bin kişilik artış gösterdi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 251 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 244 bin seviyesinde korundu.

1 MİLYON 384 BİN SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 500 artarak 240 bin 500'e çıktı. Süregelen işsizlik başvuruları ise 9 Temmuz ile biten haftada 51 bin kişi artarak 1 milyon 384 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin sıkı para politikası ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle iş gücü piyasasında bir miktar soğumaya işaret ettiğini belirtti.

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SON DAKİKA: ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi - Son Dakika
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