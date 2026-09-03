ABD'de işsizlik başvuruları 206 binle beklentiyi hafif aşarak arttı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuranların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada 206 bine çıktı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 205 binin hafif üzerinde gerçekleşti ve önceki haftaya göre 2 bin kişilik artışa işaret etti. Devam eden başvurular da 1 milyon 779 bine yükselerek iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı teyit etti.
NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada 206 bine çıkarak piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 206 bine ulaştı.
Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi.
İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 203 binden 204 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 artışla 207 bin 250'ye çıktı.
Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 8 bin artışla 1 milyon 779 bine yükseldi.
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