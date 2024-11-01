ABD'de İstihdam Beklentilerin Altında Kalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İstihdam Beklentilerin Altında Kalıyor

Ekim'de tarım dışı istihdam 12 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'de sabit kaldı.

01.11.2024 16:47
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NEW ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ekimde 12 bin kişi arttı.

Aralık 2020'den bu yana en düşük artışını kaydederek piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 106 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri ve kamuda artmaya devam ederken, geçici yardım hizmetleri sektöründe düştü. İstihdam, işçi grevleri nedeniyle imalat sektörlerinde de azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış ağustos ayı için 159 binden 78 bine, eylül ayı için 254 binden 223 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı beklentilere paralel geldi

ABD'de işsizlik oranı, ekimde piyasa beklentileri dahilinde değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ekimde 150 bin kişi artarak, 6 milyon 984 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan azalışla 62,6'ya indi.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,3 oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,46 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç, eylülde yüzde 0,3 artmıştı.

İstihdam raporunda, anketlerden elde edilen ekim ayı verilerinin ABD'nin güneydoğu kesiminde ciddi hasara yol açan Helene ve Milton kasırgalarının ülkeyi vurmasından bu yana toplanan ilk veriler olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İstihdam Beklentilerin Altında Kalıyor - Son Dakika

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