ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda değişim göstermedi - Son Dakika
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ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda değişim göstermedi

13.05.2022 16:09
ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda değişim göstermedi

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda beklentilerin aksine yatay bir seyir izlerken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 ile beklenenden az artış kaydetti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda beklentilerin aksine yatay bir seyir izlerken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 ile beklenenden az artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,6 artması yönündeydi. Bu yıl ilk kez yükseliş göstermeyen ithalat fiyat endeksi, martta yüzde 2,9 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine ise yüzde 12'lik yükseliş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde beklentilerin altında kalan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 0,7 artması tahmin ediliyordu. Endeks, mart ayında yüzde 4,1 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18 arttı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda değişim göstermedi - Son Dakika


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