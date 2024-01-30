ABD\'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Üzerinde Arttı

Ekonomi

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 9 milyon 26 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 101 bin artışla 9 milyon 26 bine yükseldi.

Son üç ayın en yüksek seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 8 milyon 925 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve iş hizmetlerinde artarken toptan ticaretteki açık iş sayısında ise azalış kaydedildi. İşe alım sayısı da aynı dönemde 67 bin artarak 5 milyon 621 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 36 bin azalışla 5 milyon 365 bine düştü.