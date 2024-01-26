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ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kişisel gelirler yüzde 0,3 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,7 arttı. Bu durum, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamayla birlikte faiz indirimine olanak tanıyabilir.

ABD\'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Üzerinde Arttı
26.01.2024 - 17:36,
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ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, geçen yıl kasımda yüzde 0,4 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yılın son ayında aylık bazda yüzde 0,7'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının söz konusu dönemde geçen yıl kasımda olduğu gibi yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

?????? Fed'in enflasyon göstergesi 3 yılın en düşük seviyesinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Bu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Endeks, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,2 artmıştı.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın bankanın bu yıl faiz oranlarını indirmeye başlamasına olanak tanıyabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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