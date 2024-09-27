ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentinin Altında

Ekonomi

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi ülkede kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış temmuzda yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile 7 ayın en düşük artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, bu dönemde verinin yüzde 0,3 yükseleceği yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları, temmuz ayında yüzde 0,5 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi aylık bazda beklentinin altında

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 arttı. Yıllık bazda Şubat 2021'den bu yana en düşük artışını kaydeden endeksin bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artacağı öngörülüyordu. Endeks, temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artmıştı.