ABD'de konut başlangıçları martta beklentilerin aksine artış gösterdi - Son Dakika

ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 0,3 artışla 1 milyon 793 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 1 milyon 793 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine bu dönemde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 745 bin olması öngörülüyordu.

Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçları, şubat ayında da 1 milyon 788 bin ile 16 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

İnşaat izinleri ise martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 1 milyon 873 bin seviyesine yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 825 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 865 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.