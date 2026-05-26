ABD'de Konut Fiyat Artışı Yavaşlıyor

26.05.2026 16:35
NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

S&P Dow Jones Indices mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta yıllık yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, şubatta yıllık yüzde 0,8 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde yüzde 0,9 artış göstermesi yönünde olan piyasa beklentilerinin altında artan endeks şubatta da yüzde 0,9 yükselmişti.

Endeksteki 20 kent arasında mart ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir Chicago oldu.

Chicago'da söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en çok arttığı kentler, yüzde 4 ile New York ve yüzde 3 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,5 azalışla Seattle olarak kaydedildi.

