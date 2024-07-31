ABD'de Özel Sektör İstihdamı Piyasa Beklentilerinin Altında Arttı

Ekonomi

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı temmuz ayında 122 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 147 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin haziran ayı verisi ise 150 binden 155 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 7 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 70 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 62 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 85 bini hizmet sektöründe, 37 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, temmuzda yıllık ücret ise yüzde 4,8 arttı. Böylece yıllık ücret, son 3 yılın en yavaş artışını kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ücret artışlarının azalmasıyla birlikte iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu yavaşlatma çabalarıyla uyum içinde olduğunu belirtti.

Richardson, "Enflasyon tekrar yükselirse bunun nedeni iş gücü olmayacak." ifadelerini kullandı.