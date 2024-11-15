ABD'de Perakende Satışlar Ekim'de Arttı

Ekonomi

NEW ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 718,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, eylülde yüzde 0,8 artmıştı.

Perakende satışlar, ekimde yıllık bazda da yüzde 2,8 artış gösterdi. Satışlar, eylülde yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetmişti.

Bu dönemde elektronik ve ev aletleri mağazalarında, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalarda, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerde, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, mağaza dışı perakendecilerde ve benzin istasyonlarındaki satışlarda artış oldu.

Perakende satışlar, çeşitli mağaza perakendecilerinde, sağlık ve kişisel bakım mağazalarında, mobilya mağazalarında, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazalarında ve giyim mağazalarında ise azaldı.