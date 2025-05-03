ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Azaldı

Petrol sondaj kuleleri sayısı bu hafta 4 azalarak 479'a düştü, son bir yılda ise 20 azaldı.

03.05.2025 11:14
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Nisan-2 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 4 azalarak 479'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.

Perşembe gününü 61,81 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,31 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,10 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Sayısı Azaldı - Son Dakika

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