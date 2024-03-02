ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Artarak 506'ya Yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 3 artarak 506'ya yükseldi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 3 artarak 506 oldu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 86 azaldı.
Perşembe gününü 81,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 79,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl yaralı halde bulunan bir bozkır kartalı, Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 ay süren tedavi sürecinin ardından doğaya salındı. Bu tedavi süreci, Genel Müdürlük tarafından yürütülen yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sadece bir örneğidir. 2012-2023 döneminde 66 bin yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırılmış ve 7 bin 600 ton besin desteği sağlanmıştır. Genel Müdürlük, yaban hayatının korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için bütüncül bir koruma yaklaşımıyla hareket etmektedir.
Hatay'da deprem sonucu iş yerlerini kaybeden Onur Tansal ve Nurican Oktay, Antakya Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'nda 48 metrekarelik bir işletme açarak kentin yöresel lezzetlerini müşterilere sunmaya başladı. Her gün farklı çeşitleri hazırlayan esnaf, günde 80 ile 100 arası müşteri ağırlıyor. Yapımının zahmetli olması nedeniyle yöresel lezzetleri sınırlı ölçüde hazırlayan esnaf, müşterilerin önceden randevu alarak gelmelerini talep ediyor.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından açıklanan 2024 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi. Kopuz, Türkiye'de yatırım ortamının her geçen gün iyileştiğini ve tarıma daha da önem verilmesi gerektiğini belirtti. YOİKK tarafından yapılan çalışmaların iş kurma, üretim ve ticaret yapma süreçlerini kolaylaştırdığını hatırlatan Kopuz, 2024 Eylem Planı'nın iş dünyasının dönüşümün gereklerine uygun hale gelmesini ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak önemli maddeler içerdiğini ifade etti. Ayrıca, Kopuz tarım sektöründe büyük yatırımlar yapılmasını sağlayacak tedbir, destek ve kolaylıklara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslar için Adıyaman Valiliği'ne ziyarette bulundu. Vali Osman Varol ile görüşen Bakan Bolat, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra düzenlenecek olan 'Şubat 2024 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması' programına katıldı.
Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörü bu yıl ocak ayında 2,42 milyar dolar ihracat, 1,6 milyar dolar ithalat yaptı.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), bölge uzmanlarının katılımıyla İran'daki 12. Dönem Milletvekili ve 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinin değerlendirildiği çevrim içi toplantı düzenledi. Toplantıda, seçim süreci ve sonuçlarının İran'ın siyasi, sosyal ve ekonomik durumuna etkileri tartışıldı.
Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı yıllık yüzde 49.90 artarken, fiyatları yüzde 83.00 arttı. Sebze miktarı yıllık yüzde 49.46 artarken, fiyatları yüzde 51.06 arttı. Meyve miktarı yıllık yüzde 1.60 artarken, fiyatları ise 68.13 arttı. Şubat ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 83 artış gösterdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu topraklarının dünyadaki 8 ana gen merkezinden biri olduğunu ve birçok yabani bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Yumaklı, yaban hayatını korumak için çalıştıklarını ve yaban hayatı geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yumaklı, yaban hayatı geliştirme sahalarıyla türlerin korunup geliştirilmesini sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için tür koruma eylem planları hazırladıklarını ve yaban hayvanı üretme istasyonları kurduklarını belirtti. Bakan Yumaklı, doğaya salınan yaban hayvanları ve su kuşu sayımlarıyla ilgili bilgiler de paylaştı.
29 Şubat'ta iptal edilen Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde mutlu sona ulaşıldı. Beinsports adına 160 milyon dolarlık yeni bir teklif götüren Digiturk'ün teklifi TFF ihale komisyonu tarafından kabul edildi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'nun meslek komitelerinin üyeleriyle bir araya gelerek sektörel gelişimleri değerlendirdi. Toplantıda, sektörlerin son durumu, DTO'nun projeleri ve faaliyetleri ele alındı.
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