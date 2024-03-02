ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Artarak 506'ya Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı: Anadolu, Yabani Bitki Türlerine Ev Sahipliği Yapıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu topraklarının dünyadaki 8 ana gen merkezinden biri olduğunu ve birçok yabani bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Yumaklı, yaban hayatını korumak için çalıştıklarını ve yaban hayatı geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yumaklı, yaban hayatı geliştirme sahalarıyla türlerin korunup geliştirilmesini sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için tür koruma eylem planları hazırladıklarını ve yaban hayvanı üretme istasyonları kurduklarını belirtti. Bakan Yumaklı, doğaya salınan yaban hayvanları ve su kuşu sayımlarıyla ilgili bilgiler de paylaştı.