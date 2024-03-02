ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Artarak 506'ya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Artarak 506'ya Yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 3 artarak 506'ya yükseldi. Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 86 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı, WTI tipi ham petrolün varili ise 79,97 dolar düzeyinde kapandı.

02.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:20
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 3 artarak 506'ya yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 3 artarak 506 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 81,91 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 79,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Artarak 506'ya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Artarak 506'ya Yükseldi - Son Dakika
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