 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 500'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 500'e Yükseldi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un haftalık verilerine göre 23-29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 500'e yükseldi. Ancak son bir yılda 121 adet azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,91 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,35 dolar düzeyinde kapattı.

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 500\'e Yükseldi
30.12.2023 - 10:21,
Abone Ol

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artarak 500'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 500 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 121 adet azaldı.

Perşembe gününü 77,15 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 71,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,77 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 500'e Yükseldi - Son Dakika


10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak

Son Dakika
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak
05:41 Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'nın adını değiştirdi
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 10:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 500'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement