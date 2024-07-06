ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre geçen haftaya göre değişmeyerek 479'da sabit kaldı. Son bir yılda ise 61 kule azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 86,86 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 83,44 dolardan kapandı.

06.07.2024 09:41
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 479'da sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 61 azaldı.

Perşembe gününü 87,43 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 86.,86 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,44 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,88 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Değişmedi - Son Dakika

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