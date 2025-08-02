ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Temmuz-1 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 410'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 72,53 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,67 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 67,33 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.