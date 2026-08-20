ABD'de Petrol Stokları 4.4 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
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ABD'de Petrol Stokları 4.4 Milyon Varil Arttı

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 4.4 milyon varil artışla 428.8 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 300 bin varil azalarak 293 milyon 400 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 8-14 Ağustos haftasında 25 bin varil artarak 13 milyon 830 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 746 bin varil azalışla 6 milyon 593 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 8 bin varil artışla 4 milyon 66 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Stokları 4.4 Milyon Varil Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Stokları 4.4 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
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