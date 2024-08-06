ABD'de piyasalar toparlanma eğiliminde - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de piyasalar toparlanma eğiliminde

ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmanın ardından piyasalar toparlanma eğilimine girdi. Resesyon endişesiyle düşüş yaşanan küresel piyasalarda, analistler düzeltmenin aşırı olabileceğini belirtti.

06.08.2024 10:12
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ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, resesyon endişesiyle dün 65,7'ye çıkmasının ardından 38,57'ye geriledi.

Dün Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,60 azalışla 38.703,27 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3 azalışla 5.186,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,38 azalarak 16.208,38 puana indi.

Stoxx Europe 600, yüzde 2,17 değer kaybıyla 487,05 puana gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti.

ABD ekonomisinde resesyon endişe nedeniyle sert düşüşlerin yaşandığı küresel piyasalar, haftanın ikinci işlem gününde toparlanma eğilimine girdi.

S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi de dün 4 yılın zirvesi 65,7'ye çıkmasının ardından 38,57'ye geriledi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti.

Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ifade eden analistler, yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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