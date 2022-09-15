ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü - Son Dakika
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ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü

15.09.2022 16:40
ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustosta ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen imalat sanayi üretimi, temmuz ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puanlık azalışla yüzde 80'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,3 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 80,2 olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü - Son Dakika
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