Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,3 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 80,2 olarak kaydedilmişti.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'de sanayi üretimi ağustosta beklentilerin aksine düştü - Son Dakika

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