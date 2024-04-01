ABD'de inşaat harcamaları, şubatta artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.
Buna göre ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 91,5 milyar dolar oldu.
İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi. Düşüşünü ikinci aya taşıyan inşaat harcamaları ocakta da yüzde 0,2 azalmıştı.
Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 1,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyir izledi.
İnşaat harcamaları şubatta yıllık bazda ise yüzde 10,7 arttı.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı - Son Dakika
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, seçim sonuçlarını ve sonrasında vatandaşları nasıl bir ekonomik tablonun beklediğini Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gür, seçimin faturasının ekonomi yönetimine çıkacağını ve Mehmet Şimşek'in görevden ayrılmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, iktidarın hatalarının baştan beri olduğunu ve ekonomi yönetiminin kötülüğünün iktidarı götüreceğini ifade etti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 909 bin 937,50 lira, işlem miktarı ise 436,49 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 111 milyon 605 bin 700 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayileri ile gübre takip sistemi kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, bitki koruma ürünleri ve gübrelerin kalite ve güvenirliği artırılmaya çalışıldı. Eksikliklerin giderilmesi için bayilere uyarılar yapıldı.
Manisa Valisi Enver Ünlü, özel bir firma ile iş birliği protokolü imzalayarak kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Protokol kapsamında 2024 yılında 8 bin 209 kişi işe yerleştirildi ve Manisa özel sektör işe yerleştirme sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Vali Ünlü, kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, güçlü kadının güçlü aile ve güçlü toplum demek olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?