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ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta beklentinin aksine yüzde 0,3 azaldı. Ülkede inşaat harcamaları 2 trilyon 91,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kamu inşaat harcamaları yüzde 1,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyir izledi. Şubatta yıllık bazda ise inşaat harcamaları yüzde 10,7 arttı.

01.04.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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ABD'de inşaat harcamaları, şubatta artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 91,5 milyar dolar oldu.

İnşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi. Düşüşünü ikinci aya taşıyan inşaat harcamaları ocakta da yüzde 0,2 azalmıştı.

Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 1,2 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yatay seyir izledi.

İnşaat harcamaları şubatta yıllık bazda ise yüzde 10,7 arttı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentinin Aksine Azaldı - Son Dakika

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