ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin artış gösterdi, işsizlik yüzde 4,2'ye çıktı

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin artış gösterdi, işsizlik yüzde 4,2'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti; işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,2'ye çıktı. Veriler, eylülde tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kaldığını ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye çıktığını gösterdi.
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı
Kaynak: AA
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