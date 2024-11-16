ABD'de Tatil Sezonu Harcamaları Rekor Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tatil Sezonu Harcamaları Rekor Bekliyor

2023'te ABD'de tatil sezonu harcamalarının kişi başına 902 dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

16.11.2024 11:16
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ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan, kasım ile aralık aylarını kapsayan dönemde, Amerikalı tüketicilerin bu yıl daha fazla harcama yapması bekleniyor.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.

"Tatil sezonu" harcamalarının 979 milyar doları aşacağı öngörülüyor

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, söz konusu 2 aylık süreçte harcamaların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 ila 3,5 arasında artacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde, harcamaların toplamda 979,5 milyar dolar ile 989 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

"Tatil sezonundaki" harcamaların 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 955,6 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Analistler, hane halkının mali durumunun iyi olduğunu ve "tatil sezonuna" doğru güçlü harcamalar için itici güç oluşturduğunu ancak harcamaların daha temkinli yapılacağını belirtiyor.

Kişi başı ortalama harcama tutarında rekor bekleniyor

Amerikalı tüketicilerin "tatil sezonunda" hediyeler, dekorasyon malzemeleri ve gıda ürünleri için yapacağı harcamaların kişi başı ortalama 902 dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu rakam geçen yıl 875 dolar olarak hesaplanırken, 2019'da kaydedilen rekor tutarın 16 dolar üzerinde bulunuyor.

Bu dönemde yapılan harcamalardaki artış büyük ölçüde aile üyeleri için alınan hediyelerden kaynaklanıyor.

Alışveriş yapacakların, harcamayı planladığı 902 doların yaklaşık 641 dolarını aile ve arkadaşlar gibi sevdikleri için alacakları hediyeler için ayırdığı, geri kalan 261 doları ise yiyecek ya da şekerleme, süslemeler, tebrik kartları ve benzer diğer ürünlere harcayacağı belirtiliyor.

Tüketicilerin yüzde 57'si alışverişlerini internetten yapmayı planlıyor

Söz konusu dönemde çevrim içi alışverişin, perakende satışlardaki artışa en büyük katkıyı yapması bekleniyor.

Tüketicilerin yüzde 57'si "tatil sezonu" için alışverişlerini internetten yapmayı planlıyor.

Bu dönemde çevrim içi ve diğer mağaza dışı satışlarının yüzde 8 ila 9 arasında artarak toplam 295,1 milyar dolar ile 297,9 milyar dolar arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Mağaza dışı satışların 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 10,7 artışla 273,3 milyar dolar olduğu kaydediliyor.

Bazı tüketiciler hediye yerine deneyime harcama yapmayı düşünüyor

Danışmanlık şirketi Deloitte'ın araştırması da hayat pahalılığının üzerlerinde oluşturduğu baskıya rağmen tüketicilerin bu tatil sezonunda "kesenin ağzını açmaya" istekli olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yıl daha iyimser olan tüketiciler, söz konusu dönemde harcamalarını geçen yıla kıyasla yüzde 8 artırmayı planlıyor. Bu "tatil sezonunda" tüketicilerin ortalama 1778 dolar harcayacağı tahmin ediliyor.

Harcama eğilimindeki değişim dikkati çekerken, Deloitte'ın çalışması, tüketicilerin ürünlerden çok tatil etkinlikleri ve sevdikleriyle sosyalleşme gibi deneyimleri tercih ettiğini gösteriyor.

Buna göre, deneyimler için yapılan harcamaların bu yıl yüzde 16 artması bekleniyor.

Kaynak: AA

Alışveriş, Ekonomi, Finans, Aralık, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tatil Sezonu Harcamaları Rekor Bekliyor - Son Dakika

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