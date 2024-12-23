ABD'de Tüketici Güveni D düştü

Ekonomi

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 8,1 puan azalarak 104,7'ye indi.

Beklentilerin altında gerçekleşen endeksin, bu dönemde 112,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, kasımda 112,8 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, aralıkta 1,2 puan azalışla 140,2'ye düştü.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 12,6 azalarak 81,1'e geriledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninde son dönemde görülen toparlanmanın aralık ayında devam etmediğini belirtti.

Mevcut durum ve beklentilere ilişkin zayıf tüketici değerlendirmelerinin düşüşe katkıda bulunduğuna işaret eden Peterson, tüketicilerin mevcut iş gücü piyasası koşullarına ilişkin görüşlerinin, son istihdam ve işsizlik verileriyle tutarlı olarak iyileşmeye devam ettiğini ancak iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin zayıfladığını kaydetti.

Peterson, geçen aya kıyasla aralık ayında tüketicilerin gelecekteki iş koşulları ve gelirler konusunda önemli ölçüde daha az iyimser olduğuna dikkati çekerek, gelecekteki istihdam beklentilerine ilişkin kötümserliğin geri döndüğünü vurguladı.