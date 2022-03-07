ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı

07.03.2022 23:30
ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 6,8 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 6,8 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ocakta aylık 6,8 milyar dolar artarak 4,44 trilyon dolar oldu.

Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin ocakta 23,8 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl aralıkta yaşanan artış ise 18,9 milyar dolardan 22,4 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda sınırlı bir düşüş kaydederken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 7 milyar dolarlık artış gösterdi.

Tüketici kredileri, ocakta yıllık bazda ise yüzde 1,9 arttı. Devir yapan krediler ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2,5'lik artış kaydetti.

YORUMLAR
500
Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü Çin ile Rusya'nın ticaret hacmi, 2 ayda son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Çin ile Rusya'nın ticaret hacmi, 2 ayda son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:41 Genç çifte "Neden sevişiyorsunuz" dedi, Marmara'da yumruk yumruğa kavga başladı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:32 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! MHP yüzde 9,3 oy topladı, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'de
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 23:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement