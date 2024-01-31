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ABD'de yargıç, Elon Musk'ın maaş paketini iptal edebilir - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de yargıç, Elon Musk'ın maaş paketini iptal edebilir

ABD\'de yargıç, Elon Musk\'ın maaş paketini iptal edebilir

ABD'de bir yargıç, Tesla CEO'su Elon Musk'ın maaş paketinin adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı. Yargıç, Musk'un 56 milyar dolarlık maaş paketinin akılalmaz bir meblağ olduğunu belirtti ve davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti. Musk ise konuyla ilgili olarak şirketin Delaware eyaletinde kurulmaması gerektiğini ifade etti.

31.01.2024 02:01
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NEW ABD'de yargıç, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın maaş paketininin şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal edilebileceği kararına vardı.

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, şirketin hissedarı Richard Tornetta'nın açtığı davada görüşünü açıkladı.

Görüşünde, Musk'un yaklaşık 56 milyar dolarlık maaş paketinin "akılalmaz bir meblağ" olduğunu ve Tesla'nın yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiğini belirten McCormick, davacının iptal hakkı bulunduğunu kaydetti.

McCormick, davacı lehine karar verildiğini, tarafların bu kararın uygulanması için bir tür nihai kural üzerinde görüşeceğini ve bu konuyu yargılama düzeyinde sonuçlandırmak için tüm konuları ele alan ortak bir mektup sunacağını bildirdi.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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