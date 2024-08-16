ABD'de Yeni Konut İnşaatı Beklentilerin Altında - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Yeni Konut İnşaatı Beklentilerin Altında

ABD'de temmuz ayında yapımına başlanan yeni konut sayısı, beklentilerin altında yüzde 6,8 azalışla gerçekleşti. İnşaat izni sayısı da aylık bazda yüzde 4 azalarak düşük seviyeye indi.

16.08.2024 16:47
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NEW ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 6,8 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,8 geriledi ve 1 milyon 238 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 340 bin olması yönündeydi.

Yeni konut sayısı, haziranda aylık yüzde 1,1 artışla 1 milyon 329 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı temmuzda yıllık bazda ise yüzde 16 azaldı.

İnşaat izni sayısı da beklentilerin altında kaldı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da temmuzda aylık bazda yüzde 4 azalarak 1 milyon 396 bine geriledi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden inşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 430 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, haziranda aylık yüzde 4 artışla 1 milyon 454 bin olmuştu.

Temmuzda inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 7 azaldı.

Kaynak: AA

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