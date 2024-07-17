ABD'de Yeni Konut İnşaatı Haziranda Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Yeni Konut İnşaatı Haziranda Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de haziran ayında yapımına başlanan yeni konut sayısı, piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 3 artış gösterdi. Yapımına başlanan yeni konut sayısı 1 milyon 353 bine çıkarken, inşaat izni sayısı da yüzde 3,4 artarak 1 milyon 446 bine ulaştı. Ancak, yeni konut inşaatı yıllık bazda yüzde 4,4 azalırken, inşaat izni sayısı yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.

17.07.2024 16:25
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ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, haziranda yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artışla 1 milyon 353 bine çıktı.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde toparlanma kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta aylık yüzde 4,6 azalışla 1 milyon 314 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı haziranda yıllık bazda ise yüzde 4,4 azaldı.

İnşaat izni sayısı beklenenden fazla arttı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da haziranda aylık bazda yüzde 3,4 artarak 1 milyon 446 bine çıktı.

Piyasa beklentisi, bu dönemde verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 400 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, mayısta aylık yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 399 bin olmuştu.

Haziranda inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 3,1 azaldı.

Kaynak: AA

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